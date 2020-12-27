Temizlik işçilerinin soğukla mücadelesi

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Hakkari’de sabahın erken saatlerinde işbaşı yapan belediye temizlik ekipleri, dondurucu soğukla mücadele ediyor.

Karakışın ağır geçtiği Doğu Anadolu Bölgesi´nde soğuk hava dışarıda çalışan işçileri de olumsuz etkiliyor. Hakkari’de gün doğumuyla birlikte işbaşı yapan Hakkari Belediyesi Çevre Temizlik İşleri Müdürlüğü işçileri, eksi 15 dereceyi bulan dondurucu soğuk havaya adeta meydan okuyor. Hakkari’de dondurucu soğuk havada çalışmak zorunda kalan belediye temizlik işçileri, buz tutan çöpleri alırken yer yer zor anlar yaşıyorlar. Çöp noktaları ve duvar diplerine atılan ve buz tutan çöpleri büyük bir titizlikle toplayan işçilerin soğuklarla mücadelesi devam ediyor.

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