Gazeteciler, karda gördükleri yavru tilkileri besledi

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Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Yukarı Merzan Mahallesi'nde 3 yavru tilki görüntülendi. Haber amaçlı bölgeye giden gazeteciler, tilkileri kendi eleriyle yiyecek vererek besledi.

Hakkari kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Merzan Mahallesi'nde 3 yavru tilki, bölgeye haber amaçlı giden gazeteciler tarafından görüntülendi. Gazeteciler, karda yiyecek arayan yavru tilkilere, süt, su ve sosis vererek, kendi elleriyle besledi.

Kentte yerel bir internet sitesinde muhabirlik yapan Şahan Çelik, haber takibi sırasında aç kalan tilkilere yiyecek vererek beslediklerini, tüm vatandaşların soğuk kış günlerinde hayvanlara sahip çıkması gerektiğini söyledi.

DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2020-12-27 10:13:44



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