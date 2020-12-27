MSB: Hakkari'de çığ altında kalan 1 asker şehit oldu, 1 asker aranıyor (4)



VALİ AKBIYIK: KAYIP ASKERİMİZİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Şemdinli ilçesine bağlı, kardan kapanan yolun açılması için yürütülen çalışmalarda çığ altında kalan askerin kurtarılması için yürütülen çalışmaların devam ettiğini belirtti. Vali Akbıyık, "Dün saat 17.30'da çığ olayı meydana geldi. Bölgede bulunan hudut birliklerimiz, JAK timlerimiz ile Hakkari AFAD ekibi bölgeye ulaştı. Dün akşam saat 19.30'da 1 personeli yaralı olarak buldular. Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı askerimiz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen şehit oldu. Diğer personelin bulunması için de şu anda alanda bulunan bütün ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalara Van, Hakkari ve Erzurum AFAD, JAK timleri, hudut birlikleri bulunuyor. Bu çalışmalara aramakurtarma köpekleri de yer alıyor. Şu an alanda 37 personel ile bu çalışmalar yürütülüyor. Biz de burada tümen komutanımız, il jandarma komutanımız, il emniyet müdürü ve kaymakamımız ile birlikte bölgedeyiz. Bu personelin bir an önce bulunması için çalışmalar aralıksız devam ediyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Azer DEMİR

2020-12-27 12:03:42



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