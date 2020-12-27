Derecik Belediye Başkanı Cetinkaya'nın annesi vefat etti

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Hakkari'nin Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya'nın annesi vefat etti.

Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya'nın Annesi Hediya Çetinkaya (95) vefat etti. Çetinkaya Derecik ilçesinde toprağa verilirken, pandemiden dolayı taziyeleri telefonda kabul eden Başkan Ekrem Çetinkaya, acılarını paylaşan bütün vatandaşlara teşekkür etti.

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