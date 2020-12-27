MSB: Hakkari'de çığ altında kalan 1 asker şehit oldu, 1 asker aranıyor (5)



ÇIĞ ŞEHİDİ, TÖRENLE UĞURLANDI

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, çığ altında kalarak şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Özbent'in (30) cenazesi, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından ailesinin yaşadığı İzmir'in Torbalı ilçesine uğurlandı.

Şemdinli'deki Mirgesav Üs Bölgesi'nde kardan kapanan yolunun açılması için dün yürütülen çalışmalarda çığ düşmesi sonucu 2 asker, kar kümesi altında kaldı. Yaralı olarak kurtarılan Uzman Çavuş Mehmet Özbent, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Uzman Çavuş Özbent için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, komutanlar, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, polisler ve askerler katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun tören alanına getirilmesinden sonra 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ardından da şehidin öz geçmişi okundu. Duaların okunmasının ardından şehit Uzman Çavuş Mehmet Özbent'in cenazesi, helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'na götürüldü. Şehidin buradan da uçakla ailesinin yaşadığı İzmir'in Tornbalı ilçesine uğurlanacağı belirtildi.Mehmet ÖZKANYaşar KAPLAN/HAKKARİ, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2020-12-27 13:43:02



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