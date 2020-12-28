Yüksekova'da dondurucu soğuk ve sis etkili



Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA, (Hakkari), (DHA) HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, yoğun sis yaşamı olumsuz etkiliyor. Dondurucu soğuklar nedeniyle binaların çatılarında yaklaşık bir metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu.

Yüksekova'da geçen hafta yağan kar yağışı ile birlikte etkili olan soğuk hava bu sabah saatlerinde yerini yoğun sise bıraktı. Görüş mesafesininin 5 metreye kadar düşmesi nedeniyle yoğun siste sürücüler zor anlar yaşadı. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. Sis, ilçe merkezi üzerinde bulut tabakası oluşturdu. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında eksi 20 dereceye kadar düştüğü ilçede, soğuk hava nedeniyle binaların çatılarında ise bir metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2020-12-28 09:15:44



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