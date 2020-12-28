Yüksekova’da dolunay güzelliği

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde çıkan dolunay izleyenleri kendine hayran bıraktı.
Yüksekova ilçesinde gün batımı sonrası ortaya çıkan dolunayın güzelliği izleyenleri büyüledi. İlçede dolunayın sisle birlikte oluşturduğu manzara büyük beğeni gördü. Güzel manzarayı fırsat bilen vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.
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