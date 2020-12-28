Yolcu minibüsü tırla çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsüyle tırın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde YüksekovaVan karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen yolcu minibüsü ile tır, yoğun sisten dolayı çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edilirken, yaralılar ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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