Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden Van'a giden yolcu minibüsü karşı yöne giden tırla çarpıştı. Meydana gelen kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor. DHA-Flaş Haber Türkiye-Hakkari
2020-12-28 09:53:21
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