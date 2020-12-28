Şemdinli’de karla mücadele çalışması

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Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yürütülen karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Şemdinli Özel İdaresi ekipleri, çığ düşmesi sonucu 1 askerin şehit olduğu ve 1 askerin kaybolduğu bölgede yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Şemdinli İlçe Özel İdaresi yetkilileri, ilçede kapalı bulunan yollarda ekiplerin geceli gündüzlü çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, “Köy ve mezra yollarının kısa sürede ulaşıma açılması için ekiplerimiz aralıksız çalışmalarına devam etmektedir” dediler.

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