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Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA, (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsüyle TIR'ın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında YüksekovaVan karayolunun 7 kilometresi Beşatlı köyü yakınlarında meydana geldi. Yoğun sisin etkili olduğu bölgede, Yüksekova'dan Van'a giden 30 AAB 184 plakalı yolcu minibüsü, karşı yönden gelen TIR ile çarpıştı. Kazada, 4 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Ölen 4 kişinin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2020-12-28 10:22:01



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