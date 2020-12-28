Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 2 mağarada silah, mühimmat ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Ağaçdibi köyü Mukre mezrası kırsal alanında 9 tim ve 106 personel ile, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Bölgede yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen 2 mağarada, 1 adet 60 mm´lik havan mühimmatı, 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 46 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 105 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği mermisi, 1 anti tank mayını, 30 metre kablo, 1 el telsizi, 1 şemsiye, 1 kullanılmış vaziyette lav silahı, 9 akü, 8 büyük boy pil, 1 çift gözlü el dürbünü, mayon üzerinde 250 adet 12.7 mm uçaksavar mühimmatı, çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcılar imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2020-12-28 10:38:21
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