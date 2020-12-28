Yolcu minibüsüyle tır çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis nedeniyle yolcu minibüsüyle tırın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde YüksekovaVan kara yolu üzerindeki Beşatlı köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 30 AAB 184 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen 33 CKB 35 plakalı tır çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edilirken, yaralılar ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Van’a gitmek üzere ilçeden ayrılan minibüsün hurdaya döndüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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