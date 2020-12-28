MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

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KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Hakkari Yüksekova'nın Beşatlı köyü yakınlarında meydana gelen kazada yaralanan 5 kişinin Yüksekova Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürerken, hayatını kaybeden 4 kişinin de kimlikleri belirlendi. Hurdaya dönen minibüste bulunan Ahmet Yıldırım (28), Aziz Duman (51), Sezgin Erbaş (26) ve Mediha Canan'ın (52) yaşamını yitirdiği belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2020-12-28 12:00:30



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