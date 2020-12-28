Yüksekova'daki kazada ölen genç, Şemdinli'de askeri törenle toprağa verildi



Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsüyle TIR'ın çarpıştığı kazada ölenlerden Sezgin Erbaş (26) için Şemdinli Jandarma Komutanlığı önünde tören düzenlendi. Tören sonrası ilçeye bağlı Altunsu köyünde gözyaşları arasında toprağa verilien Erbaş'ın asker birliğine gittiği sırada hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında YüksekovaVan yolunun 7'nci kilometresi Beşatlı köyü yakınlarında meydana geldi. Yoğun sisin etkili olduğu bölgede, Yüksekova'dan Van'a giden 30 AAB 184 plakalı yolcu minibüsü, karşı yönden gelen TIR ile çarpıştı. Kazada, Ahmet Yıldırım (28), Aziz Duman (51), Sezgin Erbaş (26) ve Mediha Canan(52) hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

ASKERE GİDECEKTİ

Kazada hayatını kaybeden 4 kişiden biri olan Erbaş'ın askeri gitmek için yola çıktığı öğrenildi. Yapılan otopsi işlemlerinin ardırdan cenazesi Şemdinli ilçesine getirilen Sezgin için İlçe Jandarma Komutanlığı önünde tören düzenlendi. Törene, Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Erbaş'ın Türk bayrağına sarılı naaşının tören alanına getirilmesinin ardından dualar okundu. Daha sonra askerlerin omuzlarında naaşı cenaze aracına konulan Erbaş, ilçeye bağlı Altunsu köyüne götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Şemdinli Azer DEMİR

2020-12-28 19:00:37



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