Askere giderken trafik kazasında hayatını kaybetti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde askere gitmek için yola çıkan ve trafik kazasında hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı.

VanYüksekova karayolu Beşatlı köyü yakınlarında 30 AAB 184 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen 33 CKB 35 plakalı tır çarpışmıştı. Kazada Sezgin Erbaş (26), Mediha Canan (52), Ahmet Yıldırımer (28) ve Aziz Duman (51) hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralanarak Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri yakınları tarafından teslim alınarak, değişik mahallelerde toprağa verildi.

Kazada askere gitmek için yola çıktığı öğrenilen Sezgin Erbaş için de Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Erbaş’ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek, özgeçmişi okundu. Törenin ardından Erbaş’ın naaşı, defnedilmek üzere Altınsu köyündeki mezarlığa götürüldü. Törende İlçe Kaymakamı Yakup Güven, askerin babasına Türk bayrağı verdi.

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