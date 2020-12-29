Hakkari'de PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi



Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ (DHA)HAKKARİ'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Patlayıcı ve malzemeler imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Kavaklı köyü, Katomarinos bölgesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Bölgede yapılan arazi aramatarama faaliyetlerinde 1 adet uzak menzilli telsiz, 2 el bombası, 1 adet AK47 kalaşnikof piyade tüfeği ile bu tüfeğe ait şarjör ve 99 adet fişek, 7 bin 207 adet 5,56 milimetrelik piyade tüfeği fişeği, 77 adet uçaksavar fişeği, 1 adet benzinli 2 kilovatlık jeneratör, 2 güneş paneli ve kabloları, 1 el feneri, 4 portatif şarjlı ışıldak, 2 hücum yeleği, 2 şemsiye, 1 mutfak ocağı, 8 büyük pil bloğu, 2 sırt çantası, 48 büyük boy pil, 30 metre kablo, 6 adet şarjör kütüklüğü, çok sayıda eski kullanılmış leşker kıyafeti, 50´şer kilogramlık un, şeker, fasulye, nohut, bulgur, 10 kilogram bal ve 18 kilogram zeytin ele geçirildi.

Ele geçirilen patlayıcı ve malzemeler imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2020-12-29 16:27:58



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