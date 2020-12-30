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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

VEDAŞ hizmetleriyle takdir topluyor

İHA

VEDAŞ hizmetleriyle takdir topluyor

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), Hakkari’nin merkeze uzak bölgelerinde de elektrik altyapısını güçlendirmek için yatırım çalışmalarını sürdürüyor.
Hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek amacıyla yatırım çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini ifade eden VEDAŞ Hakkari İl Müdürü Mehmet Salih Eroğuz, “İl ve ilçe merkezlerine uzak olan birçok bölgede yeni yerleşim yerlerinin açılmasıyla birlikte bu bölgelerde yaşayan ve üretim yapan vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmet kalitesini artırmak için bir dizi yatırım projesi gerçekleştirdik. Hayata geçen yatırımlarımızla birlikte bu bölgelerimizdeki enerji altyapımızı da güçlendirmiş olduk. Tüketicilerimize, kaliteli ve kesintisiz enerji sunabilmek için gerçekleştirdiğimiz yatırım çalışmalarımız, 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında ve devam eden yıllarda da artarak devam edecektir. Halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Muhtarlardan VEDAŞ’a teşekkür
Yatırım çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirmek için VEDAŞ Hakkari İl Müdürü Eroğuz’u makamında ziyaret eden Yüksekova ilçesi Akocak Köyü Muhtarı Muhyettin Çirk, “Mezramızda tarım ve hayvancılıkla uğraşmak için yeni bir yerleşim alanı kurduk. Mevcut hattan aldığımız enerji yetersiz olduğu için VEDAŞ Hakkari İl Müdürlüğüne şebekemizin güçlendirilmesi için başvuruda bulunduk. VEDAŞ ekipleri mezramıza gelerek incelemede bulundu ve sonrasında enerji ihtiyacımızı rahatlıkla karşılayabileceğimiz bir trafo kurdular. Talebimizi kısa sürede değerlendiren ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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