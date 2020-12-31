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Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

DHA

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi


Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çukurca İlçesi Kazan Vadisi Han Yaylası ile Cevizli köyü bölgesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Bölgede yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde, 1 doçka silahı, bin 842 adet doçka mühimmatı, 82 mm'lik havan ve sehpası, 13 adet 82 mm´lik havan mühimmatı, 14 havan tapası, 1 adet SPG 9 (Geri tepmesiz tüfek) roket ve sehpası, 29 adet SPG 9 (Geri tepmesiz tüfek) mühimmat sevk fişeği, 27 adet SPG 9 mühimmatı ve 1 adet savunma tipi el bombası ele geçirildi.
Öte yandan operasyon kapsamında Cevizli köyünde bir şüphelinin evinde yapılan aramada, 1 mavzer tüfeği, 97 adet mavzer tüfeği fişeği ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı. 
Bölgedeki operasyonlar sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2020-12-31 11:35:09

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