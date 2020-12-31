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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Akbıyık'tan yeni yıl mesajı

İHA

Vali Akbıyık'tan yeni yıl mesajı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Vali Akbıyık, mesajında, "Üzücü olayları, acıları, anıları ve sevinçleriyle bir yılı daha geride bırakıyor, mutlu yarınlara ulaşma umutlarımızı canlı tutarak yeni bir yıla giriyoruz. Her yeni yılın getirdiği iyimserliklerle hepimiz kişisel ya da toplumsal olarak geleceğe dönük yeni umutlar ve yeni beklentiler içindeyiz. Temennimiz, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde, hastalığı başta milletimiz olmak üzere tüm insanlığın yenmesi, virüsün enkazının kaldırılması, yaraların gecikmeksizin sarılmasıdır. Ülkemiz ve dünyanın her yerinde insanların bugünden daha sağlıklı, huzurlu, mutlu ve müreffeh bir şekilde hayatlarını sürdürmeleridir. Yeni yılı daha anlamlı kılmak için, veda ettiğimiz yılda yapmış olduğumuz bütün iş ve davranışlarımızın muhasebesini yapıp, olumsuzluklarımızdan ders çıkarmak, daha iyiye, güzele ve doğruya yol almak gayretinde olmalıyız. Yeni yılda, en çok ihtiyacımız olan şey; birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirerek korumaktır. Amacımız, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü ve tek vücut olarak kenetlenmemizi tüm dünyaya göstermek olmalıdır. Bunun için, daha çok çalışıp üreterek, ülkemizi daha ileri ve medeni devletler seviyesine çıkarmak, en önemli vatandaşlık görevi ve vatan borcu olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılın, tüm vatandaşlarımıza ve bütün insanlığa, sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni eder, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan mesai arkadaşlarımın, özel sektör çalışanlarımızın, basın mensuplarımızın ve tüm Hakkârili vatandaşlarımızın yeni yılını en içten duygularımla kutlarım" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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