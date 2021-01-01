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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari’de 80 saat sessizliği

İHA

Hakkari’de 80 saat sessizliği

Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Hakkari’de de insanların evlerine çekilmesiyle sokaklar sessiz kaldı.
Çin’den bütün dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle ülke genelinde sıkı tedbirler uygulanıyor. Yılbaşı nedeniyle dün başlatılan 80 saatlik uygulama sonrası insanlar evlerine çekildi. Kısıtlama nedeniyle Hakkari sokaklarında da sakinlik sürüyor.
Korona virüs salgınından korunmak ve kısıtlamanın gerekliliğini uygulamak için insanların evlerine kapanması sonrasında kısıtlama kapsamında Hakkari İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de herhangi bir ihlale karşı sokaklardaki denetimlerini sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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