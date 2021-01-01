Yüksekovalı iş insanından sağlık çalışanları için 1 ton meyve



Yaşar KAPLAN/ YUKSEKOVA, (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan iş insanı Orhan Aydın, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına dağıtılmak üzere, bir ton meyveyi Yüksekova Devlet Hastanesi yetkililerine teslim etti.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ölümlere neden olan koronavirüs ile mücadele edenlerin başında sağlık çalışanları geliyor. Hakkari´nin Yüksekova ilçesinde yaşayan iş insanı Orhan Aydın, sağlık çalışanlarına dağıtılmak üzere Yüksekova Devlet Hastanesi yetkililerine bir ton meyve teslim etti. Aydın, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının fedakarca bir mücadele yürüttüğünü belirterek, "Dünyayı ve ülkemizi saran koronavirüsle mücadele eden başta Sağlık Bakanımız olmak üzere, tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarımız, bu işte en çok mücadeleyi veren insanlar oldukları için onları unutmadığımızı, bizler için çok önemli olduklarını hissettirmek adına bugün buradayız. Her zaman sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Sağlık çalışanlarımıza vermiş olduğu mücadelelerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2021-01-01 15:09:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.