Yüksekova da sessizliğini koruyor

Türkiye genelinde Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de sessizlik hakim.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında Perşembe akşamı saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Başlayan kısıtlamanın ardında ilçe sessizliğe büründü. Her yerde olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de yaşayan vatandaşlar bu tedbir kapsamında evlerinde kalmaya devam ediyor. İlçedeki kısıtlama nedeniyle vatandaşların evlerine çekilmesiyle şehir sessizliğe büründü. Perşembe saat 21.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 04 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Öte yandan, polis ekipleri ise korona virüs tedbirleri kapsamında ilçenin en işlek yollarında ve mahallerde denetimlerini sürdürüyor.

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