Hakkari’de can dostlar unutulmadı

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Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının beslenme ve bakımına devam ediyor.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Emrullah Kanar, belediye ekiplerinin sokak hayvanlarına yönelik beslenme ve bakıma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “Biçer Mahallesi’nden gelen ihbar üzerine olay yerinde aldığımız yaban güvercinin muayenesini yaptık. Yaptığımız muayene sonucunda sokak kedisinin saldırısı sonucu ağır yara aldığını tespit ettik. Gerekli önlemleri alıp yoğun bakım ünitesine aldık. Hakkari Van kara yolu üzerinde bulunan Çanaklı köyü sakinlerinden Nejdet Adıyaman vatandaşımızın müracaatları üzerine Çanaklı köyünde muayenesini yaptığımız can dostumuzun araç çarpması sonucu ağır yaralar aldığı ve ayağında kırık olduğunu gördük. Gerekli önlemleri alıp can dostumuzu müşahede altına aldık. Yoğun kış münasebetiyle yiyecek bulmayan sokak hayvanlarını beslenme çalışmalarımız ise aralıksız devam ediyor” dedi.

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