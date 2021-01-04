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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vefa ekibi vatandaşın yüzünü güldürüyor

İHA

Vefa ekibi vatandaşın yüzünü güldürüyor

Hakkari’de korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", köylerde de vatandaşların yüzünü güldürüyor.
80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında merkez, köy ve mezralarda karlı yolları aşarak ihtiyaç sahiplerinin taleplerini karşılayan Vefa Sosyal Destek Grubu, bu defa Taşbaşı köyündeki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu. Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Sait Abdullahoğlu ve beraberindeki Vefa ekibi, önce Çimenli sonrada ise Taşbaşı köyünde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarla bir araya geldi. Araçların giremediği kayalık alanları yaya olarak aşan Vefa ekibi, ailelere ulaşarak gıda yardımında bulundu.
Vefa ekibini taşıyan aracın Taşbaşı köyünde lastiğinin patlaması sonucu yolda kalması nedeniyle Geçimli Karakol Komutanı ve askerleri hemen yardıma koştu. Askerlerin yardımı ile aracın lastiği değiştirilerek Vefa ekibi yoluna devam etti. Vefa ekibi, yardımlarına zamanında yetişen Geçimli Jandarma Karakol Komutanı ve beraberindeki askerlere teşekkür etti.

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