Başı teneke kutuya sıkışan yavru ayıyı, karla mücadele ekipleri kurtardı  

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, yiyecek arararken, başı teneke kutuya sıkışan yavru ayı, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Şemdinli'de askeri üs bölgesinin yolunu açmaya giden karla mücadele ekipleri, yiyecek ararken, başı teneke kutuya sıkışan yavru ayıyı fark etti. Ekipler, acıyla çevrede dolanan ve kutudan kurtulmaya çalışan ayı için karla mücadele çalışmasına ara verdi. Yavru ayı, karla mücadele ekiplerinin uğraşları sonucu teneke kutudan kurtuldu. Yavru ayı, daha sonra gözden kayboldu. Bu anlar, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2021-01-04 15:16:57
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.