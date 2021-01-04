Hakkâri’de kardan doğum günü pastası yapan çocuklara Giresunlu iş adamından sürpriz

Hakkari’de arkadaşlarına kardan doğum günü pastası sürprizi yapan çocuklara Giresunlu hayırsever iş adamı ve Hakkari Aşçılar ve Pastacılar Derneği 3 katlı pasta gönderdi.
Hakkari Yeni Mahalle 1430. Sokak'ta bir araya gelen çocuklar, 10 yaşındaki arkadaşları Hüseyin İrdem’in doğum günü olması nedeniyle 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında kardan 3 katlı doğum günü pastası yaparak sürpriz yapmışlardı. İHA’nin servis ettiği haber üzerine Giresunlu hayırsever iş adamı Mustafa Avc ve Hakkari Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Necmettin Kurt, Hüseyin'e 3 katlı yaş pasta ve çeşitli hediyeler göndererek doğum gününü kutladılar.
Kardan doğum günü sürprizinin kendilerine şans getirdiğini söyleyen Hüseyin İrdem ve arkadaşları, 3 katlı pasta göndererek kendilerini sevindiren üzerine Mustafa Avc ve Hakkari Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Necmettin Kurt’a teşekkür ettiler.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.