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Park halindeki kamyonun kasasında 254 kilo eroin ele geçirildi

DHA

Park halindeki kamyonun kasasında 254 kilo eroin ele geçirildi


Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde polisin park halindeki kamyonda yaptığı aramada 254 kilo 140 gram eroin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. 
Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında dün Yüksekova İlçesi İpekyolu Caddesi üzerinde park halinde bulunan kamyonda arama yaptı. Narkotik köpek ile yapılan aramada kamyonun kasasına saklanmış 254 kilo 140 gram eroin ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Mehmet ÖZKAN
2021-01-05 14:57:17

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