Hakkari'de jandarma operasyonunda 48 kilo eroin ele geçirildi

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Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda, 48 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma komutanlığı ekiplerinin, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu önlemeye yönelik çalışmaları sürüyor. Jandarma ekipleri bu kapsamda 5 Ocak'ta Yüksekova İlçesi Güvenli Mahallesi'nde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Ekiplerin yaptığı aramalarda, 96 paket halinde 48 kilo eroin ele geçirildi. Olay ile ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari / Yüksekova Mehmet ÖZKAN

2021-01-06 16:48:49



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