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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zeynep, Hakkari´nin ilk ve tek kadın ambulans şoförü

DHA

Zeynep, Hakkari´nin ilk ve tek kadın ambulans şoförü


Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)SİVAS´tan 3 ay önce Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü Acil Hizmetler Başkanlığı'na atanan Zeynep Sarı (24), kentin ilk ve tek paramedik ambulans şoförü oldu. Büyük bir ustalıkla kullandığı ambulansıyla zamana karşı yarışan Sarı, bölgenin karlı yollarına meydan okuyup, acil vakalara da olay yerinde ilk müdahalede bulunuyor.
Mesleğe 2 yıl önce Sivas´ta başlayan ve 3 ay önce Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü Acil Hizmetler Başkanlığı İl Ambulans servisine atanan Zeynep Sarı, kentin ilk ve tek paramedik ambulans şoförü oldu. Gelen anonsla hareket geçen Sarı ve yanındaki sağlık personelleri, vakanın olduğu yere giderek hastalara anında müdahalede bulunuyor. Hastayı en hızlı şekilde hastaneye getiren kadın ambulans şoförü Sarı, sevdiği mesleği yaptığını, kendisini görenlerin çok şaşırdığını ve hemen yol verdiklerini bundan çok memnun olduğunu söyledi.
`ÇOK OLUMLU TEPKİLER ALIYORUM´
Hakkari´deki vatandaşlardan çok olumlu tepkiler aldığını belirten Sarı, "Mesleğe memleketim olan Sivas´ta başladım. 2 yıldır ambulans şoförlüğü yapmaktayım. Şu an Hakkari´de görev yapıyorum. Dışarıdan çok olumlu tepkiler alıyorum. Özellikle trafikte insanlar kadın ambulans şoförünü gördükleri zaman alkışlayanları ya da acil durum olmamasına rağmen ambulansa yol verenlere şahit oluyorum. Bu olumlu tepkiler beni çok mutlu ediyor" dedi.
`İŞİMİ SEVEREK YAPIYORUM´
Hakkari´nin coğrafi yapısı nedeniyle engebeli yapıya sahip olduğunu ayrıca kış şartlarının da sıkıntılı olduğunu belirten Sarı, "İşimi severek yapıyorum. Hakkâri coğrafi yapısı nedeniyle biraz engebeli bir araziye sahip. Kış şartları biraz sıkıntılı geçebiliyor ama biz ekipçe dayanışma içerisinde devletimizin de bize sunduğu imkânlar sayesinde bütün zorlukları aşabiliyoruz. İşimizi seviyoruz. Bura da görev yapmaktan çok mutluyum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2021-01-07 08:04:49

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