Çanak anten ve metal siniden 'baz istasyonu' yaptı



Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyünde Emrah Yardımcı (24), şebeke çekmeyince cep telefonunu kullanabilmek için Norveç'in dev aynaların yansıttığı güneşle aydınlatılan Rjukan kasabasından esinlendi. Yansıma yöntemiyle sorunu çözebileceğini düşünen Yardımcı, evinin önüne çanak anten, metal sini ve folyo kağıtlar ile 'baz istasyonu' kurdu. Yardımcı'nın kurduğu sistemden öğrenciler de yararlanmaya başladı.

Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan, İran sınırındaki Onbaşılar köyünde yaşayan Emrah Yardımcı, 2015 yılında Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı Bölümü'nü kazandı. Sadece 1 yıl gidebildiği okulunu ekonomik nedenler yüzünden bırakarak, köyüne dönen Yardımcı, şebeke çekmeyip, cep telefonunu kullanamayınca çözüm aramaya başladı. Norveç'in güneş görmeyen ancak dev aynaların yansıttığı güneşle aydınlatılan Rjukan kasabasından esinlenen Yardımcı, kendisinin de yansıma yöntemiyle sorunu çözebileceğini düşünerek, çalışmalara başladı. Yardımcı, köydeki evinin önüne çanak anten, metal sini ve folyo kağıtlar ile 'baz istasyonu' kurdu.

Köyde okuyan öğrencilerin de evinin yakına gelerek, uzaktan eğitim derslerini bu sayede rahatlıkla takip edebildiklerini anlatan Emrah Yardımcı, "Evin içine de Wi-Fi cihazı bıraktım. Sonra `Bunu etrafa nasıl dağıtabilirim´ diye düşündüm. Bunları kullanarak evin tamamına GSM vericisi sağladım. Köyün öğrencileri de evimizin yakınına gelip internete bağlanabiliyorlar" dedi.

Öğrencilerden Rojbin Tekin ise "Emrah ağabeyimiz tepsi ve çanak antenle bize internet ulaşımı sağladı. Derslerimiz olduğu zaman buradan yararlanabiliyoruz. Sağladığı katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2021-01-08 08:27:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.