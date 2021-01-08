Tarihi 400 yıllık taş değirmende tahin üretimi başlandı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde yıllardan beridir süre gelen adeta bir gelenek haline dönüşen tahin üretimi başladı.

Irak sınırında bulunan Hakkari’nin Çukurca ilçesinde kahvaltıların baş tacı olan tahin bölgeye yakın olan illerde ve Irak’ta oldukça rağbet görüyor. Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar ilçedeki tarihi 400 yıllık tahin değirmenlerini ziyaret etti. Susamın tahin olma aşamaları oldukça meşakkatli olduğunu, çok zorlu süreçlerden geçtiğini belirten Başkan Dündar, “İlk kriterimiz doğal olmasıdır. Kesinlikle kimyasal gübrelerin kullanılmaması ve el emeğiyle yıkanıp üstündeki kabuklarının dövülerek temizlenmesi ve kavrulması çok önemlidir. Tamamen insan gücüyle yapılan susamın tahin olma yolu doğal olarak yapıldıktan sonra 400 yıllık taş değirmenlerde öğütülerek tahin olmaya adım atıyor. Tahinimizi Zap markası adı altında Türkiye ve Dünya'ya tanıtmaya ve tattırmaya devam ediyoruz. Dünyanın en doğal ve lezzetli tahini Çukurca’da yapıldığı konusunda iddialıyız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.