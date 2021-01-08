Hakkari’de kasaplar denetlendi

Hakkari Belediyesi ekipleri, ildeki kasapları, mezbahane dışında kesimi yapılan etlerin sağlık raporu taşıma belgelerini inceleyerek hijyen konusunda uyarıda bulundu.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Gıda Kontrol ekipleri, kasapları denetleyip kesimi yapılan hayvanların mezbahane ortamında kesilip kesilmediği, mezbahane dışında kesimi yapılan etlerin sağlık raporu, taşıma belgeleri inceleyerek maske, eldiven ve sosyal mesafe kuralları konusunda denetim yaptı. İlde tüketilen etlerin sağlıklı bir ortamda halka sunulması için denetimlerin sıkılaştırıldığını belirten Zabıta Müdürü Adil Demir, "Belediye başkanlığımızca düzenli olarak zabıtalarımız 7/24 halkımıza hizmet vermekteler. Özellikler pandemi döneminden bu yana seyyar satıcılarımız, kaldırım denetimlerimiz, gıda tüketimlerinin yapıldığı yerler, unlu mamuller ve kasaplarımızın düzenli olarak denetilmektedir" dedi.

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