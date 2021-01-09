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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beyaz Baston Körler Haftası etkinlikleri

İHA

Beyaz Baston Körler Haftası etkinlikleri

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu 0714 Ocak tarihleri arasında kutlanan Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası münasebetiyle kent merkezimiz de bulunan görme engeli aileleri evlerinde ziyaret ederek değişik hediyeler verdi.
Başkan Aydoğdu, hafta dolayısıyla Hakkari kent merkezinde görme engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi. Aydoğdu, "Gerekli mevkilere talebimiz Hakkarimiz de yaya geçitlerindeki sesli sinyalizasyon yapmasıdır. Bilgiye erişim tüm eserleri görme engellilerinde faydalanabileceği Ekitap sesli ve Braille seçenekleriyle sunulmalıdır. Resmi, özel görme engellilerimizin yararlanabileceği bütün internet siteleri görme engellilerinde kullanabileceği şekilde dizayn edilmelidir Bu kişiler çaresiz ve acınacak insanlar değildir. Her insan gibi duygu ve düşüncelerini ifade edebilir, Hayatta karşısına çıkan seçeneklerden tercihlerini yapabilir, okul okuyup meslek sahibi olabilir ve evlenip çocuk sahibi olabilirler. Her engel gibi görme engelli insanlarımıza gerekli koşullar oluşturulabilirse aşılamayacak bir engel bulunmayacaktır. Engelli kişilerin karşılaştığı iki sorun vardır. Birinci sorun, toplumun ön yargılarının olmasıdır, ikinci sorun ise fırsat eşitsizliğidir. Her insanın bir engelli adayı olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Unutulmayacak bir diğer konu ise her insanın bir engel olabileceğidir. Onlar sizi göremez ama siz onları görebilirsiniz" dedi.
Aydoğdu evlerinde ziyaret ettiği görme engelli vatandaşlara yakından ilgi gösterip kendilerine değişik hediyeler vererek haftalarını kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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