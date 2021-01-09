Tek bacağı kısa olan Mahir, ameliyat için destek bekliyor



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de, doğuştan bir bacağı diğerinden kısa olan Mahir Erdal (2), yaşıtları gibi yürüyüp, oynayamıyor. Anne Saniye Erdal, tedavinin mümkün olduğunu; ancak imkanlarının yetmediğini belirterek, ameliyat için destek beklediklerini söyledi.

Bağlar Mahallesi'nde yaşayan İsa ve Saniye Erdal çiftinin 6 çocuğundan Mahir Erdal, doğuştan bir bacağı diğerinden kısa olduğu için yürüme zorluğu yaşıyor. Saniye Erdal, çocuğunun boyu uzadıkça sıkıntısının da arttığını söyledi. Doktora gittiklerini ve tedavisinin 6 ameliyatla mümkün olduğunu öğrendiklerini belirten anne Erdal, "Mahir'in bir bacağı kısa. 2019 yılında Adana´ya doktora götürdük. Bize 2,5 yaşına kadar giyebilecek özel ayakkabı verdi. Şu an 2'yi geçti. Doktor, ameliyat olması gerektiğini söylüyor. Ayağındaki 2 kemik eksik. 6 ameliyat gerekiyormuş. Her ameliyat için de 15 bin lira gerekiyor. Eşim inşaat işçisi, imkanlarımız buna yetmez. Zor durumdayız, yardım bekliyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2021-01-09 12:52:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.