Tek bacağı kısa olan Mahir, ameliyat için destek bekliyor

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de, doğuştan bir bacağı diğerinden kısa olan Mahir Erdal (2), yaşıtları gibi yürüyüp, oynayamıyor. Anne Saniye Erdal, tedavinin mümkün olduğunu; ancak imkanlarının yetmediğini belirterek, ameliyat için destek beklediklerini söyledi.
Bağlar Mahallesi'nde yaşayan İsa ve Saniye Erdal çiftinin 6 çocuğundan Mahir Erdal, doğuştan bir bacağı diğerinden kısa olduğu için yürüme zorluğu yaşıyor. Saniye Erdal, çocuğunun boyu uzadıkça sıkıntısının da arttığını söyledi. Doktora gittiklerini ve tedavisinin 6 ameliyatla mümkün olduğunu öğrendiklerini belirten anne Erdal, "Mahir'in bir bacağı kısa. 2019 yılında Adana´ya doktora götürdük. Bize 2,5 yaşına kadar giyebilecek özel ayakkabı verdi. Şu an 2'yi geçti. Doktor, ameliyat olması gerektiğini söylüyor. Ayağındaki 2 kemik eksik. 6 ameliyat gerekiyormuş. Her ameliyat için de 15 bin lira gerekiyor. Eşim inşaat işçisi, imkanlarımız buna yetmez. Zor durumdayız, yardım bekliyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2021-01-09 12:52:27
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