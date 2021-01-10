Gazeteci Aksaç mezarı başında anıldı

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– Hakkari’de yaklaşık 11 yıl önce vefat eden evli ve 7 çocuk babası gazeteci İhsan Aksaç, mezarı başında anıldı.

Hakkari’nin sevilen ve sayılan simalarından İhsan Aksaç, Hakkari ve Diyarbakır ilinde değişik tarihlerde TRT’de görev yaptı. 55 yaşında vefat eden gazeteci Aksaç, Dağgöl Mahallesi’ndeki mezarı başında anıldı. Anma törenine Aksaç’ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

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