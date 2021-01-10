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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Narlı Mahallesi’nin mezarlık sorununa valilik son verdi

İHA

Narlı Mahallesi’nin mezarlık sorununa valilik son verdi

Hakkari’nin Geçimli köyü Narlı Mahallesi’nin mezarlık sorununa valilik son verdi.
Bölgede meydana gelen olaylardan dolayı eski Geçimli köyünden Hakkari Valiliğinin belirlediği HakkariÇukurca kara yolundaki yeni Geçimli köyüne yerleştirilen 300 hane ve 700 nüfuslu köy, tarım ve hayvancılıkla uğraşarak geçimlerini burada sağlamaya başladılar. Hakkari Valiliği, devletin tüm imkanlarını seferber ederek köylülere her türlü hizmeti vermeye başladı. 15 haneli Geçimli köyünün Narlı Mahallesi sakinleri ise mezarlıklarının evlerinden 3 kilometre mesafede bulunması nedeniyle büyük sıkıntılar içinde bulunduklarını ve bu yüzden mezarlıkları bile ziyaret edemediklerini ifade ettiler.
Durumun Hakkari Valiliği İl Özel İdaresine bildirilmesi üzerine ekipler hemen harekete geçti. Narlı Mahallesi’nin hemen yakınındaki alan iş makinelerinin yardımı ile düzeltilip yol götürülerek mezarlık için hazır hale getirildi. Geçimli Köy Muhtarı Sabahattin Arar, her zaman yanlarında olan Hakkari Valiliğine teşekkür etti. Muhtar Arar, “Narlı Mahallesi’nin mezarlık sorunu vardı. Cenazelerini mahalleden 3 kilometre uzaklıktaki mezarlığa götürüyorlardı. Cuma akşamları ise mezarlıklar uzak diye ziyareti zor oluyordu. Durumu il özel idaresine bildirdik. Valimiz hemen talimat verdi. Yeni mezarlık yapılmaya başlandı. Valimize ve il özel idaresi ekiplerine teşekkür ediyoruz. Yıllardır süren mezarlık özlemi ise yeni yapılan mezarlık sayesinde sona erdi” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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