22 yaşındaki Zilan Çetinkaya koronaya yenik düştü

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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde ikamet eden 22 yaşındaki Zilan Çetinkaya, korona virüsten dolayı hayatını kaybetti.

Diyabet hastası olan Çetinkaya, kaldırıldığı Hakkâri Devlet Hastanesinde korona virüs testinin pozitif çıkmasından dolayı tedavi altına alındı. 3 gündür yoğun bakımda tedavi gören genç kız, doktorların bütün müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Genç kızın cenazesi Çukurca ilçesinde toprağa verildi.

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