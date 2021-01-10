Vefa ekibinden 13 yıldır tedavi gören aileye ziyaret

Hakkari Valiliği tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerini evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor.
Vakıf Müdürü M. Sait Abdullahoğlu ve beraberindeki görevliler; Geçitli, Taşbaşı ve Geçimli köylerinin ardından kent merkezinde bulunan ve yaklaşık 13 yıldır tedavi gören ve eşi vefat eden 6 nüfuslu iki aileyi evlerinde ziyaret etti. Vefa ekibi, içinde gıda malzemelerinin bulunduğu kolileri ailelere teslim ettiler.
Pandemi döneminde yüzlerce yardımı muhtaç aileye ulaşan Vefa ekibi, il genelindeki çalışmalarını sürdürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.