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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari’de sokak kedileri sevgiyle besleniyor

İHA

Hakkari’de sokak kedileri sevgiyle besleniyor

– Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, her geçen gün sayıları artan sokak kedilerinin günlük beslenmelerini sevgiyle yapıyor.
2020 yılı içinde belediye kliniğinde 900, dışarıda 1000 olmak üzere yaklaşık bin 900 sokak hayvanının tedavi edilerek yaşam alanına geri bırakıldığı Hakkari’de çalışmalar aralıksız devam ediyor. Günlük olarak barınaklarda bulunan sokak yayvanlarının beslenmelerini sağlayan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde bulunan sokak kedilerinin beslenmelerini ise ihmal etmiyor.
Kısıtlama günlerinde ve diğer günlerde Hakkari merkeze bağlı tüm mahallerde sokak kedilerine yönelik sağlık taramaları yapıldıktan sonra beslenmeleri de gerçekleştirildi.
Önceki gün aracın çarptığı bir kediye kalp masajı yaparak hayata döndüren belediye veteriner ekiplerinin örnek davranışı ise kentte takdirle karşılandı.
Soğuk kış günlerinde düzenli bir şekilde kedi ve köpeklerin beslenmelerini sağlayan belediye ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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