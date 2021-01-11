Hakkari’de bayrak töreni İstiklal Marşı'nı öğretmenler okulda, öğrenciler evlerinde okudu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çağrısı üzerine Hakkari’de de saat 10.00'da öğretmenler okullarının bahçesinde, öğrenciler ise evlerinde İstiklal Marşı'nı okuyarak yeni haftaya başladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bayrak töreni çağrısı sonrası bugün saatler 10.00'u gösterirken tüm okullarda İstiklal Marşı okundu. Törene aileler ve öğrenciler bulundukları yerlerden katılırken, öğretmenler ise hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu. Hakkari’de de yapılan törene katılan Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, yaşanan salgın nedeniyle uzunca bir süredir İstiklal Marşı’nı okul bahçelerinde, öğrencilerle hep bir ağızdan okuyamadıklarını söyledi. Gür, “Bakanımızın talimatlarıyla bugün eş zamanlı olarak 81 ilimizdeki tüm okullarımızda, bayrak töreni eşliğinde İstiklal Marşı’mız okunuyor. Bakanımız da Bakanlık merkez binasında gerçekleştirilecek İstiklal Marşı törenine iştirak edeceklerdir. Bizler de bugün, ilimizdeki tüm okullarımızda saat 10.00 itibarı ile yeni yılın ikinci haftasını, Türk Bayrağımızı göndere çekerek ve İstiklal Marşı'mızı okuyarak yüz yüze eğitme olan özlemimizi gidermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu haftaki bayrak törenine okullarımıza gelerek eşlik eden, evlerinden büyük bir coşku ile törene katılan veli, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz. Özlemimizi en kısa sürede gidermek, öğrencilerimize kavuşmak ve sınıflarda buluşmak dileğiyle sevgilerimizi gönderiyoruz" dedi.

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