Vali Akbıyık gazetecilerle bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Akbıyık gazetecilerle bir araya geldi

İHA

Vali Akbıyık gazetecilerle bir araya geldi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ildeki gazetecilerle bir araya geldi.
Polisevinde gazeteciler için verilen yemeğe Vali İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile ulusal ve yerelde çalışan gazeteciler katıldı. Vali Akbıyık, bir süre gazetecilerle sohbet ederek onların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Her zaman yanlarında olan gazetecilerin gününü kutlayan Vali Akbıyık, “Demokrasinin temel taşlarından olan basın; düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracıdır. Bu anlamda kurumlarla bireyler arasında veri akışını sağlayarak demokrasinin korunması için önemli bir görev üstlenmektedirler” dedi.
İHA Temsilcisi Feyzullah Taş’ın doğum günü olması münasebetiyle Vali Akbıyık ve beraberindekiler sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek doğum gününü kutlayarak görevinde üstün başarılar dilediler.
Vali ve beraberindekiler, gazetecilere değişik hediyeler vererek günlerini kutladılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yüksekova’da bayrak töreni İstiklal Marşı'nı öğretmenler okulda, öğrenciler evlerinde okudu
YEREL HABERLER Yüksekova’da bayrak töreni İstiklal Marşı'nı ...
Hakkari’de bayrak töreni İstiklal Marşı'nı öğretmenler okulda, öğrenciler evlerinde okudu
YEREL HABERLER Hakkari’de bayrak töreni İstiklal Marşı'nı ...
Hakkari’de sokak kedileri sevgiyle besleniyor
YEREL HABERLER Hakkari’de sokak kedileri sevgiyle besleniyor
Ak gençlerden güvenlik güçlerine çorba ikramı
YEREL HABERLER Ak gençlerden güvenlik güçlerine çorba ikramı
Vefa ekibinden 13 yıldır tedavi gören aileye ziyaret
YEREL HABERLER Vefa ekibinden 13 yıldır tedavi gören aileye ziyaret
22 yaşındaki Zilan Çetinkaya koronaya yenik düştü
YEREL HABERLER 22 yaşındaki Zilan Çetinkaya koronaya yenik düştü
Narlı Mahallesi’nin mezarlık sorununa valilik son verdi
YEREL HABERLER Narlı Mahallesi’nin mezarlık sorununa valilik son ...
Yüksekova'da su kaynağı kuruyan köylüler üzüntülü
YEREL HABERLER Yüksekova'da su kaynağı kuruyan köylüler üzüntülü
Vefa ekibinden gıda desteği
YEREL HABERLER Vefa ekibinden gıda desteği
Gazeteci Aksaç mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Gazeteci Aksaç mezarı başında anıldı
Yüksekova’da 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sakin geçiyor
YEREL HABERLER Yüksekova’da 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sakin ...
Tek bacağı kısa olan Mahir, ameliyat için destek bekliyor
YEREL HABERLER Tek bacağı kısa olan Mahir, ameliyat için destek ...
Hakkari’de dağ keçisi ölü bulundu
YEREL HABERLER Hakkari’de dağ keçisi ölü bulundu
Aracın çarptığı ve kalbi duran kedi, kalp masajı yapılarak hayata döndürüldü
YEREL HABERLER Aracın çarptığı ve kalbi duran kedi, kalp masajı ...
Beyaz Baston Körler Haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER Beyaz Baston Körler Haftası etkinlikleri
Hakkari'de, kısıtlama sessizliği
YEREL HABERLER Hakkari'de, kısıtlama sessizliği
VEDAŞ’tan İHA'ya ziyaret
YEREL HABERLER VEDAŞ’tan İHA'ya ziyaret