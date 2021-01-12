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Doğa polislerinin sokak hayvanları mesaisi

DHA

Doğa polislerinin sokak hayvanları mesaisi


Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)ÇEVRE, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önlenmesi amacıyla Hakkari´de kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, hayvanların ve doğanın korunması için büyük çaba gösteriyor. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Birim Amiri Komiser Yardımcısı Orhun Demir, hayvanlara karşı işlenen suçları engellemek ve sokakta yaşayan hayvanların yaşama alanlarını rahatlatamaya yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.
Hayvan haklarının korunması amacıyla geçen yıl 81 ilin Emniyet Müdürlükleri bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirlikleri çalışmalarını sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde 1 komiser yardımcısı ve 1 polis memuruyla oluşturulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, çevreye, doğaya ve hayvanlara karşı işlenen suçları engellemek için mücadele veriyor. 'Hayvan Durum İzleme' (HAYDİ) mobil uygulamasına gelen bildirimlerin yanı sıra vatandaşlardan gelen ihbarları üzerine özel hazırlanmış araçla hareket eden ekip, hayvanların daha güvenli ortamlarda yaşamalarını ve onlara karşı işlenen suçların cezasız kalmamasını sağlıyor. Araçta bulundurdukları mamalarla hayvanları besleyen ekipler, ayrıca sokakta yaşayan ve yaban hayvanları için düzenlenen yemleme etkinliklerine de katılarak hayvanları kendi elleriyle beslemeye çalışıyor.
'HER İHBARLA İLGİLENİYORUZ'
HAYDİ uygulamasını tanıtarak akıllı telefonlara indirilmesini sağlayan polisler, gelen ihbarlar üzerine gerekli işlemleri de yapıyor. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Birim Amiri Komiser Yardımcısı Orhun Demir, 81 ilde olduğu gibi Hakkari´de de amirlik olarak sokak hayvanlarıyla ilgilendiklerini belirterek, "Tabii ki evcil hayvanlarımız da bizim için değerli ama sokak hayvanlarımızı başıboş hayvanlarımızı mama vermek ve beslemek suretiyle yeri geldiğinde barınaklara yerleştirmek suretiyle onlarla da ilgileniyoruz. Onların yaşama alanlarını rahatlatamaya ve genişletmeye çalışıyoruz. Hakkari genelinde 6 ihbarımız oldu. Bu 6 ihbarımızın 4 tanesi HAYDİ uygulamasından geldi. Sadece merkez değil Şemdinli, Yüksekova ve Çukurca ilçelerimizde dahil. Bunların hepsiyle ilgilendik hayvanlarımızı gerekli ilgiyi gösterdik. HAYDİ uygulaması vatandaşlarımız için önemli olmalı. Çünkü bu uygulamaya giriş yaparak buradan ihbarda bulunabilirler. Biz de, uygulama sayesinde yaşana sıkıntılara daha çabuk müdahil olabilir ve hayvanlarımızla ilgilenebiliriz. Vatandaşlarımız HAYDİ uygulamasına TC. kimlik numaralarını doğum yıllarını ve cep telefonlarını girerek doğruladıktan sonra girebilir ve bizimle iletişime geçebilirler" dedi.  
'ADLİ VE İDARİ İŞLEMLERİ YÜRÜTÜYORUZ'
Polis Memuru Emine Özyaman ise; "Hakkari kadrosu olarak, hayvanlara karşı işlenen suçlarda adli ve idari işlemleri yürütmekteyiz. Ayrıca pandemi dolayısıyla sokak hayvanları yeteri kadar yiyecek ve içecek bulamıyorlar. Biz bu konuda da belediye ve gönüllülerle birlikte kentin çeşitli kesimlerinde bulunan hayvanlara yiyecek, içecek götürüyoruz ve ellerimizle besliyoruz" dedi.
 DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2021-01-12 08:13:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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