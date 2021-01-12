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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüksekovalı kardeşler hurda malzemeden elektrikli araç yaptı

İHA

Yüksekovalı kardeşler hurda malzemeden elektrikli araç yaptı

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Yusuf ve Musa Yılmaz kardeşler, topladıkları hurda malzemelerden elektrik araç üretti.
Yüksekova ilçesinde ikamet eden ve İpekyolu Caddesi üzerinde demir doğrama işi yapan Yılmaz kardeşler, herkesin çöp diye attığı malzemeleri hayal ettikleri elektrik araç için iş yerlerinde biriktirdi. Demir doğrama işini yürüten Yılmaz kardeşler, boş zamanlarında biriktirdikleri hurda parçalarla 10 gün içerisinde elektrik araçlarını yaptı. Yaptıkları aracı deneme amaçlı İpekyolu Caddesi üzerinde trafiğe çıkartan kardeşler, araçlarının çok iyi çalıştığını belirtti, Aracın ileri ve geri ile yön alma kabiliyetinin son derece iyi olduğunu ifade eden kardeşler, saatte 35 kilometre hız yapan araçlarının vatandaşlardan büyük ilgi gördüğünü kaydetti.

"Aracın yapımı 10 gün sürdü"
Ağabeyi Musa ile birlikte böyle bir proje hayata geçirdiklerimi söyleyen Yusuf Yılmaz, "Bu projeyi gerçekleştirmeye çalıştık. Normalde 35 kilometre falan gidiyor. Televizyonlarda elektrikli arabalar gördük. Biz de kendi projemizi yapmak istedik. Hayallerimizle birlikte bu projeyi gerçekleştirdik. Şimdi artık rahatlıkla sürüyoruz. Yapımı ise 10 gün sürdü. Bir kaç eksiği kalmış, inşallah kısa sürede gideceğiz" dedi.
İmkan olursa her türlü aracın yapımına talip olduklarını söyleyen Musa Yılmaz, "Önce motorlu taşıt olarak yaptık. Sonra motoru söküp tekrar akülüye çevirdik. Motorlu olması hem çevre kirliliği hem de gürültü kirliliğine neden oluyordu. Akülü araba yaptık çünkü hem doğa dostu hem de geleceğin yeni nesil taşıtı olarak düşünüyoruz. Sağdan soldan topladığımız hurda parçalarla elektrikli arabamızı yaptık. Bu şekilde iş yerimizde artan hurdalar da boşa gitmedi. Elimizden bu kadarı geldi. İmkanlar sağlansa çok çok güzel işler yaparız" şeklinde konuştu.

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