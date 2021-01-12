Başkan Şakar gazetecilerle bir araya geldi

WhatsApp 8 Şubat'ta ne yapacak?

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AK Parti Şemdinli İlçe Başkanı Fahri Şakar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi.

AK Parti İlçe Başkanlığı binasında gazetecilerle bir araya gelen Başkan Fahri Şakar ve yönetimi, basın mensuplarının günlerini kutlayarak fikir alışverişinde bulundu. Şakar, ilçede görev yapan basın mensuplarının halkın gözü ve kulağı olduğunu belirterek, “Gece gündüz fark etmeden meydana gelen her türlü olaylarla halkı bilgilendirmeye çalışan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlarım” dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, daha sonra gazetecilere plaket vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.