Hakkari'de kaçak kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı

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Hakkari'de kaçak kazı yapan 6 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce yürütülen Önleyici Kolluk Devriye Faaliyeti çalışmaları kapsamında 10 Ocak 2021 günü ilimiz merkez Bayköy köyü kırsal alanında N.B. isimli şahsa ait tapulu arazide izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 6 şahıs olay yerinde yakalanmıştır. Kazı bölgesinde 1 adet dedektör, 4 adet kürek, 3 adet kazma, 1 adet balyoz, 1 adet sökü demiri ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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