Şemdinli kırsalında operasyon: Mermi ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Sizde de bu olabilir! İşte belirtileri

WhatsApp 8 Şubat'ta ne yapacak?

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay Kabaklıoğlu (Konur1) Operasyonu kapsamında mermi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 10 Ocak 2021 günü Şemdinli ilçesi Konur köyü Ağa Tepe mevkiinde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay Kabaklıoğlu (Konur1) Operasyonu kapsamında 3 Tim ile gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde; 2 bin 386 adet 7,62 mm PKM makinalı tüfek mühimmatı, muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.