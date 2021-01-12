Şemdinli kırsalında operasyon: Mermi ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay Kabaklıoğlu (Konur1) Operasyonu kapsamında mermi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 10 Ocak 2021 günü Şemdinli ilçesi Konur köyü Ağa Tepe mevkiinde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay Kabaklıoğlu (Konur1) Operasyonu kapsamında 3 Tim ile gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde; 2 bin 386 adet 7,62 mm PKM makinalı tüfek mühimmatı, muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.