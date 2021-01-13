Hakkari’deki sokak kedileri emin ellerde

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından klinikte muayenesi yapılan kediler, sıcak bir ortamda sağlığına kavuşuyor.

Araç çarpmış, darp edilmiş ve değişik nedenlerden dolayı belediye veteriner ekipleri tarafından klinikte tedavileri yapılarak müşahede altına alınan kediler sağlıklarına kavuşarak sıcak ortamın tadını çıkartıyor. Klinikteki kalorifer peteklerinin üzerine çıkarak ısınan kediler, veteriner ekipleri tarafından büyük bir özenle besleniyor. Emin ellerde sağlıklarına yavaş yavaş kavuşan kedilerin iyileşmesi halinde yaşam alanlarına geri bırakılacağı belirtildi.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, sıcak bir ortam ve emin ellerde olan can dostların klinikte yapılan muayene sonucu sağlıklarına kavuştuğunu belirttiler. Duyarlı vatandaşların ihbarı sonucu sokakta aldıkları can dostların muayeneleri yapılarak soğuk kış günlerinde beslenmelerinin sağlandığını ifade ettiler.

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