Şemdinli'de araç içinde kaçak tıbbi ilaç ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada, yurda kaçak sokulmak istenen çok sayıda tıbbi ilaç ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında; 12 Ocak 2021 günü ilimiz Şemdinli ilçesi Boğazköy Yol Kontrol Noktası mevkiinde durdurulan Ford Transit marka araç içerisinde yapılan aramada koltuk altlarına gizlenmiş vaziyette 293 kutu 50/1000 mg muhtelif tıbbi ilaç, 90 kutu 10 mg muhtelif tıbbi ilaç ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.