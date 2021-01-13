Şemdinli'de araç içinde kaçak tıbbi ilaç ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada, yurda kaçak sokulmak istenen çok sayıda tıbbi ilaç ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında; 12 Ocak 2021 günü ilimiz Şemdinli ilçesi Boğazköy Yol Kontrol Noktası mevkiinde durdurulan Ford Transit marka araç içerisinde yapılan aramada koltuk altlarına gizlenmiş vaziyette 293 kutu 50/1000 mg muhtelif tıbbi ilaç, 90 kutu 10 mg muhtelif tıbbi ilaç ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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