Çukurca’da ilk korona virüs aşısı yapılmaya başlandı

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Türkiye’ye getirilen 3 milyon korona virüs doz aşısından Hakkari’nin Çukurca ilçesine gönderilenler sabah saatlerinde sağlık personellerine uygulanmaya başlandı.

Çin’den getirilen 3 milyon doz CoronaVac aşısının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları’ndaki 14 gün süren analizlerinin sona ermesinin ardından dün akşam saatlerinde acil kullanım izni verilmişti. Bu kapsamda Hakkari’nin Çukurca ilçesine gönderilen CoronaVac aşısı, sabah saatlerinde sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Çukurca Devlet Hastanesindeki personellere hazırlanan özel odada aşı yapılmaya başlandı.

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